Mail.ru Group хочет навсегда перевести сотрудников на гибридную удалёнку

Компания Mail.ru Group хочет перевести большую часть работников на модель «вечного гибридного офиса». Об этом глава компании Борис Добродеев заявил в рамках Гайдаровского форума, сообщает vc.ru.

Прямо сейчас ИТ-гигант тестирует три режима работы:

с чётко фиксированным графиком и посещением офиса несколько раз в неделю;

с незакреплёнными ни за кем рабочими местами и посещением офиса лишь в том случае, если сотрудник считает это необходимым;

с закреплёнными за каждым сотрудником местами и выходом на работу лишь при необходимости.

Mail.ru Group тестирует модель «вечного гибридного офиса». Очевидно, что возможность его применения в каждом конкретном бизнес-юните будет зависеть от специфики работы, но в целом в компании такой подход может стать одним из постоянных форм и режимов работы. Борис Добродеев глава Mail.ru Group

На каком именно варианте остановится руководство Mail.ru Group — пока что неизвестно.

Источник: vc.ru