Mastercard работает над бесконтактным платежами с помощью 5G вместе с Verizon

Поделиться

Mastercard и Verizon, материнская компания Engadget, вместе планируют работать над бесконтактными платежами. Они заявили, что к 2023 году сотрудничество уже даст плоды.

Компании хотят улучшить приложение Tap on Phone от Mastercard, которое помогает бизнесу принимать платежи через смартфон. Скорее всего, в нём появится новая технология бесконтактных платежей, основанная на 5G.

5G позволит малому и среднему бизнесу быстрее обрабатывать транзакции, считает генеральный директор Verizon.

Источник: Edngadget