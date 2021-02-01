Медведев заявил, что Россия готова к созданию автономного сегмента интернета

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал, что у властей есть план действий на случай отключения страны от глобального интернета. Он назвал такой сценарий потенциально возможным.

По словам Медведева, технологически всё готово для того, чтобы российский сегмент интернета начал работать автономно. На законодательном уровне также приняты все необходимые решения. Но обособление от глобальной сети — запасной план на экстремальный случай. Сейчас признаков крайнего развития ситуации нет.

Медведев рассказал, что если Рунет обособится, это создаст большие проблемы. Потребуется определённое время, «чтобы его переналадить». Но в целом автономность работы российского сегмента можно будет восстановить или создать. В качестве примера политик привёл Китай, где международные сервисы заменены местными площадками, у которых огромное количество пользователей.

Источник: РИА Новости