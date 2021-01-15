Механика «Тетриса» легла в основу алгоритма «идеального» заполнения гостиниц

Гостиничный бизнес частенько сталкивается с проблемой избыточного бронирования. Речь идёт о случаях, когда один номер одновременно бронируют два разных гостя. Во избежание подобного, специалисты Трентского университета создали алгоритм RoomTetris, сообщает издание Хайтек. И по одному лишь названию проекта понятно, какой игрой вдохновлялись разработчики.

За программную часть RoomTetris отвечали специалисты Lion Laboratory. Основную информацию о повседневном управлении отелями, которая помогла довести алгоритм до ума, предоставил местный стартап Ciaomanager Srl. По данным Journal of Hospitality and Tourism Technology, разработчики уже подали заявку на регистрацию патента своего проекта.

Работа алгоритма RoomTetris вдохновлена игрой Tetris, которая хорошо известна среди учёных и энтузиастов видеоигр во всем мире. Роберто Баттити , глава исследовательской группы

По понятным причинам, точную схему работы своего алгоритмы авторы не называют. Единственное, что известно с их слов, RoomTetris ищет лучшее сочетание спроса и предложения, оптимизируя заполняемость номеров.

Источник: Хайтек