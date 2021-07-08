Microsoft даст 10 дней на тестирование Windows 11. Если она вам не понравится, можно будет откатиться до старой версии

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Видимо, Microsoft считает, что Windows 11 понравится не всем. Поэтому она пообещала «пробный период» после обновления до новой версии. Если одиннадцатая винда вас не удовлетворит, можно будет откатиться.

Зачем нужен пробный период?

Раньше Microsoft не позволяла бесплатно откатываться до предыдущей версии. Но дело не в том, что компания не верит в Windows 11.

Новая версия ОС несёт множество интерфейсных изменений. Например, исчезли динамические плитки, изменилось стартовое меню. Такие изменения придутся по душе не всем, поэтому нужно оставить лазейку для недовольных.

Все новости вокруг Windows 11 говорят о том, что Microsoft серьёзно меняет подход к своему продукту и пользователям. Такая возможность, вероятно, останется и после Windows 11.

А ещё это отличный способ заманить скептиков. Мол, вы главное попробуйте. Не понравится — вернём обратно.

Как вернуться в течение 10 дней?

На тестирование Windows 11 компания даёт 10 дней. Потом можно откатиться без потери личных данных.

В настройках «Обновления и безопасность» появится раздел «Восстановление системы». Через него без проблем можно будет вернуться к Windows 10.

А потом — можно вернуться?

Откатиться можно будет и по прошествии 10 пробных дней. Но для этого придётся создать бэкап необходимой информации и «чисто» установить Windows 10.

То есть нужно будет найти ISO-образ и поставить десятую версию заново.

Источник: PCWorld