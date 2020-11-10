Украинца из Microsoft осудили на 9 лет тюрьмы — он наворовал технических сертификатов на 10 миллионов долларов

Парня почти сразу разоблачили, но только сейчас стало известно о реальном сроке. Работая тестировщиком, Владимир Кващук перепродавал технические сертификаты Microsoft за биткоины. Он использовал аккаунты коллег, а источник средств скрывал биткоин-миксером.

Хотя компании был нанесён ущерб в $10 млн, реально Владимир выручил всего лишь $2,8 млн. Поэтому особо шиковать не стал и купил себе небольшой домик на берегу озера за $1,6 млн и Теслу.

Это стало возможно из-за аккаунтов mstest. В них команда могла бесплатно «покупать» товары для теста системы. Никаких защитных механизмов создано не было, а система генерировала подлинные сертификаты для пополнения цифрового кошелька аккаунта.

Источник: GeekWire