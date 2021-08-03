Microsoft официально выпустила облачную Windows 365. Она стоит от 20$ за пользователя и её уже запустили на iPad

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Microsoft официально выпустила облачную версию Windows 365 Cloud PC и назвала цены на продукт.

Windows 365 уже запустили на iPad — и она отлично работала.

Кто может купить

Windows 365 создана для корпоративных клиентов. Она помогает компаниям проще обмениваться данными через облако. Поэтому Microsoft предлагает облачную Windows только для бизнеса.

Доступно две версии: Windows 365 Business и Windows 365 Enterprise. Первая — для компаний с численность сотрудников до 300 человек. Вторая версия, для крупных предприятий, будет стоить чуть дешевле.

Сколько стоит

Платить нужно за каждого пользователя в компании отдельно.

Цены начинаются от 20$ или 1600 рублей. За эту цену вы получите 1 виртуальный ЦП, 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти на одного пользователя.

Максимальная комплектация — 162$ или 11 тысяч рублей. За эту цену — 8 виртуальных ЦП, 32 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней памяти.

Посмотреть тарифы на Windows 365 →

На чём можно запускать Windows 365

Windows 365 работает через облако, поэтому запустить её можно с любого устройства: телефона на Android, iPad, доисторического ноутбука, компьютера на Linux.

Умельцы уже запустили Windows 365 на iPad Pro.

Как запустить Windows 365

Оказалось, пользоваться Windows 365 на любом устройстве на удивление удобно — достаточно перейти на сайт windows365.microsoft.com. Нужна только учётная запись Microsoft.

Windows 365 отлично работает через браузер, но можно скачать Remote Desktop в Google Play или App Store. Так облачная винда будет работать лучше.

Источник: ZDNet, 9to5Mac

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Microsoft анонсировала облачную Windows 365 14 июня 2021 года.