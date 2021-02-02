Microsoft открыла доступ к квантовому облачному сервису Azure Quantum

Microsoft анонсировала переход своего облачного сервиса Azure Quantum на стадию публичной предварительной версии. Сервис, объединяющий в себе квантовые решения и «железного», и софтверного характера, теперь может пощупать любой желающий.

Как пишет TechCrunch, Microsoft предоставляет небольшой бесплатный период использования Azure Quantum. После его истечения пользователям будет предложено несколько платных тарифов, ценой от 10 до 900 долларов (от 760 до 68 тыс рублей) за час компьютерных вычислений.

Отметим, что у компании всё ещё нет собственного квантового компьютера. Из-за этого ей приходится использовать «мощности» таких партнёров как Honeywell Quantum Solutions, IonQ, 1QBit и т.д.

Microsoft Azure Quantum начал свою работу в тестовом режиме в мае 2020 года. Тогда доступ к сервису имело лишь небольшое число избранных пользователей и партнёров компании.

Источник: TechCrunch