Microsoft покажет новую Windows 24 июня — это крупнейшее обновление системы за последнее десятилетие

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Компания Microsoft начала рассылать приглашения на свой новый ивент. Мероприятие пройдёт 24 июня. На нём, судя по всему, нас ждёт анонс «следующего поколения Windows».

Отметим, что буквально неделей ранее глава IT-гиганта Сатья Наделла уже тизерил скорую презентацию новой ОС. Тогда он не стал вдаваться в подробности, ограничившись формулировкой «покажем в ближайшее время».

Что интересно, в приглашении на мероприятие можно заметить обновлённый логотип Windows:

Ожидается, что новая система выйдет в ближайшее время. Возможно даже, что именно она фигурировала в утечках под названием Sun Valley.

Если это так, то в «следующем поколении Windows» можно ждать появления наработок отменённой Windows 10X. Ранее в сети уже появлялась демонстрация того, какие именно «фишки» невышедшей ОС переберутся в главный продукт Microsoft.