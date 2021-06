Microsoft поменяла условия обновления до Windows 11

На презентации 24 июня Microsoft представила Windows 11. Тогда компания заявила, что владельцы Windows 10 смогут бесплатно перейти на новую версию сразу после выхода — осенью.

Теперь Microsoft пишет в Twitter, что обновиться на Windows 11 можно будет лишь в первой половине 2022 года. Осенью одиннадцатую версию начнут поставлять только на новых устройствах.

Windows 11 is due out later in 2021 and will be delivered over several months. The rollout of the upgrade to Windows 10 devices already in use today will begin in 2022 through the first half of that year.

— Windows (@Windows) June 25, 2021