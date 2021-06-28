Microsoft поменяла условия обновления до Windows 11

Microsoft поменяла условия обновления до Windows 11

Новости, 12
Обновиться с Windows 10 можно будет только в 2022 году

На презентации 24 июня Microsoft представила Windows 11. Тогда компания заявила, что владельцы Windows 10 смогут бесплатно перейти на новую версию сразу после выхода — осенью. 

Теперь Microsoft пишет в Twitter, что обновиться на Windows 11 можно будет лишь в первой половине 2022 года. Осенью одиннадцатую версию начнут поставлять только на новых устройствах. 

«Первая половина 2022 года» означает, что бесплатное обновление вы можете получить как в январе, так и в июне. 

Если хотите Windows 11 раньше, скорее всего, придётся купить лицензию. Будут ли они продаваться, пока неизвестно.  

Источник: Twitter