Microsoft предложила вернуть офисного помощника Скрепыша в виде эмодзи для Windows 365

Компания Microsoft пообещала вернуть в Windows легендарную скрепку-помощника по имени Скрепыш (Clippy). Для этого Microsoft попросила набрать 20 тысяч лайков на этом посте в Twitter — сейчас там уже больше 100 тысяч лайков.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC

— Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021