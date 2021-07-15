Microsoft предложила вернуть офисного помощника Скрепыша в виде эмодзи для Windows 365

Microsoft предложила вернуть офисного помощника Скрепыша в виде эмодзи для Windows 365

Новости, 51
Microsoft продолжает сводить пользователям олдскулы

Что случилось

Компания Microsoft пообещала вернуть в Windows легендарную скрепку-помощника по имени Скрепыш (Clippy). Для этого Microsoft попросила набрать 20 тысяч лайков на этом посте в Twitter — сейчас там уже больше 100 тысяч лайков. 

Где появится Скрепыш

Если Microsoft исполнит своё обещание, Скрепыш появится в качестве эмоджи в Windows 365 — облачная версия винды, которую компания представила вчера. Clippy заменит эмоджи скрепки — 📎. 

Что за Скрепыш

Скрепыш (в англ. Clippy) — 

офисный помощник в Microsoft Office, который давал пользователям советы по использованию приложений пакета. Впервые Скрепыш появился в Office 97 (1999 год) и пропал в 2001 году. 

Недавно Microsoft представила ностальгические фоны для Teams — там тоже был Скрепыш. 