Microsoft предложила вернуть офисного помощника Скрепыша в виде эмодзи для Windows 365

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Что случилось

Компания Microsoft пообещала вернуть в Windows легендарную скрепку-помощника по имени Скрепыш (Clippy). Для этого Microsoft попросила набрать 20 тысяч лайков на этом посте в Twitter — сейчас там уже больше 100 тысяч лайков.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC — Microsoft (@Microsoft) July 14, 2021

Где появится Скрепыш

Если Microsoft исполнит своё обещание, Скрепыш появится в качестве эмоджи в Windows 365 — облачная версия винды, которую компания представила вчера. Clippy заменит эмоджи скрепки — 📎.

Что за Скрепыш

Скрепыш (в англ. Clippy) —

офисный помощник в Microsoft Office, который давал пользователям советы по использованию приложений пакета. Впервые Скрепыш появился в Office 97 (1999 год) и пропал в 2001 году.

Недавно Microsoft представила ностальгические фоны для Teams — там тоже был Скрепыш.