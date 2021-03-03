Microsoft представила первый ориентированный на новичков язык программирования компании — Power Fx

Компания Microsoft анонсировала свой первый лёгкий в освоении язык программирования Power Fx. Соответствующий пост с описанием проекта появился в официальном блоге технологического гиганта.

С помощью Power Fx пользователи смогут настраивать процессы в Microsoft Power Platform — инструменте для создания бизнес-решений на основе данных. В основу языка лёг синтаксис функций Excel.

По мнению редмондцев, новинка сделает создание собственных low-code приложений более доступным. При этом профессионалы с помощью их языка смогут ускорить процесс разработки.

Компания пообещала выпустить проект в качестве open source продукта. Доступ к его исходникам можно найти на GitHub-аккаунте Microsoft.

Для более близкого ознакомления с Power Fx можно заглянуть в документацию языка. Она доступна по ссылке.

Источник: Блог Microsoft