Microsoft «прокачает» виртуальные рабочие столы в Windows 10

Microsoft «прокачает» виртуальные рабочие столы в Windows 10

Новости,
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Теперь пользователи смогут не только менять их названия.

В Windows 10 обзавелась множеством новых «фишек», в том числе и виртуальными рабочими столами. С самого выхода операционной системы в 2015 году, Microsoft не особо дополняла её новыми возможности. Но ближайшее обновление явно исправит этот момент.

На сайте компании появился пост, в котором разработчики анонсировали Windows 10 Insider Preview Build 21337. В свежем апдейте появится ряд мелких нововведений, главным из которых должны стать кастомизируемые виртуальные рабочие столы.

Теперь в меню виртуальных рабочих столов появилось полноценное подменю

Так, если раньше пользователи могли лишь переименовывать их, то сейчас им дадут возможность менять их порядок, а также устанавливать отдельные обои для каждого из них. Сейчас, напомним, все рабочие столы «копируют» обои у первого.

Для того, чтобы попробовать новую функцию, надо присоединиться к программе Windows Insider и переключиться на «Канал Dev».

Как поменять обои у одного из рабочих столов?

Нажать правой кнопкой на него и выбрать «Choose background» («Выбрать фон»).

Как поменять порядок виртуальных рабочих столов?

Нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Move Right («Переместить вправо») или «Move Left» («Переместить влево»). Либо просто перетащить мышкой.

Источник: Блог Windows

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