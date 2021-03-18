Microsoft «прокачает» виртуальные рабочие столы в Windows 10

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В Windows 10 обзавелась множеством новых «фишек», в том числе и виртуальными рабочими столами. С самого выхода операционной системы в 2015 году, Microsoft не особо дополняла её новыми возможности. Но ближайшее обновление явно исправит этот момент.

На сайте компании появился пост, в котором разработчики анонсировали Windows 10 Insider Preview Build 21337. В свежем апдейте появится ряд мелких нововведений, главным из которых должны стать кастомизируемые виртуальные рабочие столы.

Так, если раньше пользователи могли лишь переименовывать их, то сейчас им дадут возможность менять их порядок, а также устанавливать отдельные обои для каждого из них. Сейчас, напомним, все рабочие столы «копируют» обои у первого.

Для того, чтобы попробовать новую функцию, надо присоединиться к программе Windows Insider и переключиться на «Канал Dev».

Как поменять обои у одного из рабочих столов?

Нажать правой кнопкой на него и выбрать «Choose background» («Выбрать фон»).

Как поменять порядок виртуальных рабочих столов?

Нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Move Right («Переместить вправо») или «Move Left» («Переместить влево»). Либо просто перетащить мышкой.

Источник: Блог Windows

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