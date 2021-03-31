Microsoft «убила» голосового ассистента Cortana на iOS и Android

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То, о чём Microsoft предупреждала ещё в 2020 году, случилось. Компания отключила своего «умного» помощника Cortana на оставшихся мобильных платформах — iOS и Android. Теперь воспользоваться ассистентом могут лишь пользователи Windows 10.

С 31 марта 2021 года созданный пользователями с помощью Cortana контент <…> больше не будет работать в мобильном приложении Cortana, но по-прежнему останется доступен через Cortana в Windows. Кроме того, напоминания, списки и задачи Cortana автоматически синхронизируются с приложением Microsoft To-Do, которое вы можете бесплатно загрузить на свой смартфон. Microsoft

Самое забавное в сложившейся ситуации это то, что мобильная версия для сторонних систем успела просуществовать около полутора лет — её релиз состоялся в ноябре 2019 года.

Ранее Cortana была доступна лишь на Windows Phone и Windows 10.

Источник: Microsoft