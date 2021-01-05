Microsoft удалит Mail и Calendar из Windows 10, заменив их Project Monarch

Прямо сейчас внутри Microsoft кипит работа над проектом Monarch, сообщает Windows Central. Согласно данным издания, под таинственным названием скрывается обновлённое веб-приложение Outlook.

Именно его редмондская компания намерена использовать в качестве универсального решения как для веба и macOS, так и для Windows 10. При этом в собственной операционной системе Monarch заменит приложения Mail и Calendar, установленные по умолчанию.

Ожидается, что новая версия почтового приложения предоставит одинаковый пользовательский опыт вне зависимости от платформы. Что же до сроков запуска Project Monarch, то до конца 2021 года планируется релиз первой бета-версии. Финальный же вариант приложения станет доступен в 2022 году.

Отметим, что уже сейчас любой желающий может получить примерное представление, как будет выглядеть обновлённый Outlook. Для этого достаточно воспользоваться веб-версией приложения. Именно в неё Microsoft заложила основы, на которых будет строиться Monarch.

Источник: Windows Central