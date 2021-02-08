Microsoft удалит старый Edge уже в апреле. Internet Explorer пока остаётся

В августе 2020 года компания Microsoft объявила, что прекратит поддержку браузера Microsoft Edge Legacy 9 марта 2021 года. После этой даты приложение перестанет получать обновления безопасности. Теперь стало известно, когда начнётся удаление старого Edge из системы. Это произойдёт 13 апреля 2021 года. Пользователям станет доступно обновление, которое уберёт Microsoft Edge Legacy и установит вместо него Edge на Chromium.

Microsoft настоятельно рекомендует пользователям перейти на новый браузер. Если он уже установлен, то обновление только удалит устаревший Edge. Использовать два браузера параллельно не получится — если только пользователь не откажется от установки обновления.

Internet Explorer, ещё один устаревший браузер, пока останется в системе. Процесс отказа от него продвигается намного медленнее. Однако многие сайты уже не открываются в Internet Explorer, перенаправляя пользователей в новый Microsoft Edge. Вскоре к ним добавятся службы и онлайн-приложения Microsoft 365, которые также перестанут работать в IE 11 и более ранних версиях браузера.

Источник: Microsoft Tech Community