Microsoft ведет переговоры о покупке Discord

Источники Bloomberg сообщили, что Microsoft Corp. обсуждает покупку Discord Inc. В свою очередь Discord ведёт переговоры с несколькими возможными покупателями, среди которых Epic Games Inc. и Amazon.com Inc. Другие источники также уверены, что Discord скорее станет публичным. Представители компаний отказались от комментариев.

Эксперты считают, что так Microsoft Xbox business стремиться расширить подписку Game Pass и привлечь больше людей. К тому же покупка Discord покажет, что фирма готова инвестировать в игровое подразделение

В прошлом году Microsoft уже пыталась купить TikTok и договаривалась о приобретении Pinterest Inc. По словам экспертов, так компания искала способ развить пользовательское сообщество.

Источник: Bloomberg