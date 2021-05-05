Microsoft выпустила первую бета-версию браузера Edge для Linux

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Microsoft сделала то, чего от неё ждали многие веб-разработчики. Компания довела до стадии бета-тестирования Linux-версию браузера Edge.

На выбор доступны rpm- и deb-пакеты приложения. Поддерживаются дистрибутивы Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE. Бета-версия Microsoft Edge планируется обновлять примерно каждые 1,5 месяца. Как скоро будет готова стабильная финальная версия браузера — компания не сообщила.

Отметим, что альфа-тестирование Linux-версии приложения началось ещё в октябре 2020 года. Тестовые версии проекта также есть на iOS, macOS, а также шлемах смешанной реальности HoloLens 2 и т.д.

Где скачать бета-версию Microsoft Edge для Lunux?

Делается это на ресурсе Microsoft Edge Insider. Для скачивания deb-пакета перейдите по ссылке. Для загрузки rpm-версии, нужно кликнуть сюда.

Источник: Microsoft Edge Insider