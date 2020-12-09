Microsoft запустила работу с гостайной на базе облачного сервиса Azure

Microsoft запустила работу с гостайной на базе облачного сервиса Azure

Называется новая служба Azure Government Top Secret. Ожидается, что уровень её защищённости будет на самом высоком уровне и позволит работать с документами повышенной секретности.

Microsoft объявила о свежем релизе на официальном сайте Azure. Там же компания уточнила, что работать Azure Government Top Secret будет лишь на территории США. Заявляется, что дата-центры, работающие с новой службой, расположены специальным образом для максимального сохранения её функциональности.



Источник: Microsoft Azure

Теперь линейка Microsoft Azure для государства выглядит так:

  • Azure (commercial). Коммерческая версия, доступ к которой есть у всех желающих и готовых заплатить
  • Azure Government. Версия, предназначенная для правительственных организаций
  • Azure Government Secret. То же, что и предыдущая версия. За исключением возможности работы с документами, не предназначенными для публичного распространения
  • Azure Government Top Secret. Всё то же самое, что и просто Government Secret, но данный сервис подразумевает работу с документами, которые требуют особого уровня защищённости

Источник: Блог Azure