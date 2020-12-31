Минцифры продлило бесплатный доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте» и другим социально значимым сайтам

Минцифры России ещё на полгода продлило эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально-значимым сайтам. Попасть на портал Госуслуг, в «Одноклассники», «ВКонтакте», Сбер, Яндекс.Почту и на другие ресурсы можно без денег на счету (полный список сайтов в формате PDF).

Проект «Доступный интернет» запустили 1 апреля 2020 года с подачи президента России Владимира Путина. Он должен был завершиться 1 июля, но его сначала продлили до конца 2020 года, а теперь ещё и до июля 2021 года. В Минцифре считают проект удачным. По словам замминистра Олега Иванова, за время проведения эксперимента бесплатным интернетом воспользовались 1,8 млн уникальных пользователей.

Доступ в интернет в рамках проекта предоставляют «Ростелеком», «Мегафон», «Билайн», МТС, «Дом.ru», виртуальный оператор «СберМобайл» и региональные операторы. И они, кажется, не разделяют радость министерства. Осенью операторы обратились к властям с просьбой компенсировать понесённые расходы. По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, из-за бесплатного интернета компании во втором квартале 2020 года недополучили от 191 до 220 млн рублей прибыли.

Источник: Коммерсант