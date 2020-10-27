Программист написал классическую игру «Сапёр» на миллион клеток
Обложка статьи «Программист написал классическую игру «Сапёр» на миллион клеток»

Программист написал классическую игру «Сапёр» на миллион клеток

Программист создал «Сапёра» на миллион клеток. До этого самое большое поле игры состояло из 480 ячеек (16 на 30). Вот только мин в новой версии аж 130 000 штук.

Скрин игры сапёр

«Сапёр» относится к разряду классических игр, полюбившихся пользователям Windows. Он устанавливался на компьютеры по умолчанию вместе с операционными системами Microsoft. «Сапёр» был доступен для различных версий ОС — от Windows 3.1 и до Windows 7. Однако после «семёрки» компания Microsoft отказалась от игры «из коробки». Начиная с Windows 8, такие игры, как «Сапёр» и «Солитер», перешли в категорию приложений, которые можно установить из Microsoft Store. Не составит труда скачать их и на Windows 10, вот только теперь в приложения встроена отвлекающая внутриигровая реклама.

Именно поэтому программист-энтузиаст, создавший классического «Сапёра» с гигантским полем, вызвал настоящий восторг у фанатов игры. В своей статье он пишет о том, как сделать такую же игру, используя HTML, CSS и JavaScript: там вы найдёте весь код и сможете сыграть в «Сапёра» на миллион клеток. Попытайте удачу и расскажите о своих впечатлениях.

Frontend developer (React.js/Electron.js)
Удалённо, по итогам собеседования
Full Stack Web Developer (Middle+)
Москва, можно удалённо, от 70 000 до 200 000 ₽
Senior Frontend Developer (Angular)
Москва, можно удалённо, от 220 000 до 250 000 ₽
PHP-программист
Самара, по итогам собеседования
.NET разработчик (middle)
Ярославль, можно удалённо, по итогам собеседования
Все вакансии
Разместить вакансию