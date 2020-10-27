Программист написал классическую игру «Сапёр» на миллион клеток

Программист создал «Сапёра» на миллион клеток. До этого самое большое поле игры состояло из 480 ячеек (16 на 30). Вот только мин в новой версии аж 130 000 штук.

«Сапёр» относится к разряду классических игр, полюбившихся пользователям Windows. Он устанавливался на компьютеры по умолчанию вместе с операционными системами Microsoft. «Сапёр» был доступен для различных версий ОС — от Windows 3.1 и до Windows 7. Однако после «семёрки» компания Microsoft отказалась от игры «из коробки». Начиная с Windows 8, такие игры, как «Сапёр» и «Солитер», перешли в категорию приложений, которые можно установить из Microsoft Store. Не составит труда скачать их и на Windows 10, вот только теперь в приложения встроена отвлекающая внутриигровая реклама.

Именно поэтому программист-энтузиаст, создавший классического «Сапёра» с гигантским полем, вызвал настоящий восторг у фанатов игры. В своей статье он пишет о том, как сделать такую же игру, используя HTML, CSS и JavaScript: там вы найдёте весь код и сможете сыграть в «Сапёра» на миллион клеток. Попытайте удачу и расскажите о своих впечатлениях.