Минфин РФ закупился нерабочим ПО у мошенников

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества при продаже программного обеспечения Минфину РФ, сообщает ТАСС. Анонимный источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что ведомство проводит активное расследование в связи с произошедшим.

В СК расследуется уголовное дело о мошенничестве при поставке программного обеспечения для госнужд в министерство финансов, которое было неработоспособно. Источник ТАСС

По словам собеседника агентства, подрядчик уже на этапе получения оплаты понимал, что не сможет обеспечить министерство требуемым ПО. Но ради получения госконтракта и дальнейшей выплаты пошёл на осознанный обман.

На данный момент нет никакой информации о сумме нанесённого ущерба.

Источник: ТАСС