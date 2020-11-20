В MIT разрабатывают приложение для определения COVID-19 по кашлю

Модель искусственного интеллекта, разрабатываемая изначально для определения различных болезней, была переработана таким образом, чтобы определять по обыкновенному кашлю наличие коронавируса у пользователя. А для того, чтобы пользоваться разработкой было максимально удобно, прямо сейчас в стенах университета разрабатывается специальное мобильное приложение.

Первичная модель, искавшая сразу множество болезней, была натренирована на 200 тыс записях голосов и кашлей. Для того, чтобы доработать её под определение COVID-19, учёные прогнали нейросеть через ещё 4 тыс записей кашля, 50% из которых принадлежало больным новейшим коронавирусом.

По словам создателей проекта, искусственный интеллект отлично справляется с определением таких биомаркеров, как сила голосовых связок, объём лёгких и нейромышечная дегенерация — все они отличаются в случае кашлей здоровых и больных коронавирусом людей. При этом важно отметить, что человеческий слух не способен услышать разницу в кашлях, в отличие от ИИ.

В планах сотрудников MIT создать удобный инструмент, с помощью которого каждый желающий сможет покашлять в свой смартфон перед выходом, чтобы узнать, является ли он потенциально опасным для окружающих или нет. При этом специалисты учебного заведения отмечают, что на данном этапе рано говорить о возможности опираться на показания их разработки, даже несмотря на то, что опыты показали её 98.5% точность при определении.

Источник: Mashable