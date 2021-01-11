Мэрия Москвы начнёт собирать данные москвичей о фактическом доходе, успеваемости детей в школе и многом другом

На сайте Единой электронной торговой площадки обнаружили тендер на 185 млн рублей. Его выделили на создание новой системы хранения персональных данных жителей Москвы. В неё будут включены уже собранная ранее информация о москвичах, а также добавлена новая, сообщает Коммерсантъ.

Так, например, теперь власти столицы будут собирать информацию о фактическом доходе, месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и даже домашних животных жителей города. При этом эксперты хоть и соглашаются с тем, что это поможет ускорить предоставление госуслуг, но также они предупреждают, что нововведение может привести к учащению утечек.

Представители московских властей заявили, что «тендер нужен для развития функционала личного кабинета на портале mos.ru, которое ускорит и упростит получение госуслуг».

Финансовые сведения необходимы исключительно для оказания ряда госуслуг, например отдельных мер социальной поддержки. При подаче заявления система сможет самостоятельно направлять межведомственный запрос для получения таких сведений. Пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы

Источник: Коммерсантъ