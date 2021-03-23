Мобильное приложение GitHub для Android теперь позволяет скачивать APK

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В новой версии GitHub для Android появилась вкладка релизы, перейдя на которую можно посмотреть доступные релизы и информацию о них. В нижней части каждого релиза находится секция Assets, в которой можно скачать APK-файлы, zip-архивы и другие файлы добавленные разработчиками. На iOS этот функционал уже был реализован.

Помимо добавления поддержки релизов GitHub, приложение теперь позволяет разработчикам утверждать запросы на deployment из уведомлений, использовать шоткаты для форматирования текста, а также исправляет проблемы с производительностью, возникающие у пользователей при просмотре issues и pull requests.

Источник GitHub Mobile app now supports browsing and downloading releases