Мошенники создали deepfake-копию основателя крупной компании для рекламы подставного мастер-класса

В сети появилось видеоприглашение на мастер-класс, рассказывающий о способах получения дохода до 360% годовых. Приглашающим на мероприятие лицом выступил основатель компаний Flocktory и Dbrain Дмитрий Мацкевич. Точнее, не сам предприниматель, а его deepfake-копия, созданная мошенниками, сообщает vc.ru, ссылаясь на проект «Вкладер».

Злоумышленники опубликовали два видео с «участием» Мацкевича: 1,5-минутное видеоприглашение, а также 26-минутную запись «трансляции», во время которой бизнесмен рассказывает «об инвестициях, принятии решений у трейдеров и финансовых моделях Dbrain».

На подставном сайте dbrainweb.com, на который ведут ссылки под видео, Дмитрий представлен как основатель блокчейн-платформы. В реальности его компания Dbrain переводит аналоговые документы в цифровые варианты.

На момент написания новости Мацкевич не ответил ни одному СМИ по поводу случившегося.

Источник: vc.ru