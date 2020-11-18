Mozilla передала Linux Foundation свой «безопасный» браузерный движок Servo

Mozilla передала Linux Foundation свой «безопасный» браузерный движок Servo

Заявляется, что сам проект движка будет продолжит развиваться как независимый продукт. Также переход под крыло Linux Foundation никак не повлияет на основные цели разработки — в них, как и прежде, будет сделан упор на предоставление высокопроизводительного и безопасного движка для встраивания в сторонние приложения.

В качестве плюса перехода Servo к некоммерческой организации можно отметить упрощение процесса участия в его разработке различных компаний. Уже сейчас известно, что движок будет дорабатываться совместными усилиями специалистов Mozilla, Samsung, Three.js и т.д.

Напомним, что начало экспериментального браузерного движка было положено лишь двумя технологическими гигантами: Mozilla и Samsung. Именно они, используя язык Rust, разработали Servo, отличительной особенностью которого являлась качественная поддержка многопоточного рендеринга страниц и высокий уровень безопасности. Последнее стало возможным именно благодаря выбору языка написания движка.

Источник: Linux Foundation

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