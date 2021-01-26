Mozilla ищет финансирование для поддержки документации в MDN в актуальном состоянии

В августе 2020 года в ходе сокращения штата Mozilla уволила команду, которая занималась поддержкой MDN (Mozilla Developer Network). С того момента исправления и дополнения в документацию вносили отдельные энтузиасты, труд которых не оплачивался.

Чтобы организовать финансирование и сделать проект независимым от конкретных компаний, Mozilla учредила организацию Open Web Docs. Её главная цель — поддержка MDN как площадки, на которой публикуется документация по JavaScript, CSS, HTML и различным Web API.

В число спонсоров Open Web Docs уже вошли такие компании, как Google, Microsoft, Coil и Igalia. Совокупно они пока внесли 620 тысяч долларов США, которые пойдут на финансирование работы авторов, занимающихся поддержкой актуальности документации.

Источник: Mozilla Hacks