Mozilla изучила защищённость Tinder, Badoo и прочих популярных приложений для знакомств накануне 14 февраля

Компания Mozilla опубликовала на своём сайте «обзоры» популярных дейтинг-сервисов. В рамках проекта Privacy not included, компания изучила защищённость таких приложений как Tinder, Badoo, Facebook Dating и многих других.

О каждом сервисе Mozilla рассказывает много полезной информации. Например, какие данные собирает приложение, есть ли доступ к биометрии, какой тип авторизации используется и т.д. Вот лишь краткий обзор пары популярных по всему миру дейтинг-приложений:

Tinder

Mozilla отмечает, что Tinder собирает огромное количество информации о пользователе. Начиная от даты его рождения и пола, заканчивая фото и видео. При этом если пользователь подключит Tinder-профиль к своему Facebook-аккаунту, то сервис начнёт собирать информацию и оттуда.

Также в Mozilla напомнили, что специалисты по кибербезопасности обнаружили в Tinder отсутствие базовой защиты пользовательских фото (в том числе отсутствие базового HTTPS-шифрования в iOS и Android приложениях сервиса).

Grindr

Специалисты Mozilla назвали Grindr худшим из всех сервисов, что они изучали. Он оказался настолько плохим, что недавно Норвежское управление по защите данных оштрафовало компанию на 11,7 млн долларов. Причиной послужил незаконная передача персональных данных пользователей рекламным компаниям.

Зато, в отличие от Tinder, в Grindr такая информация как пол, дата рождения и т.д, носит необязательный характер заполнения. Также не до конца ясно, какой уровень доступа сервис получает при его подключении к социальным сетям пользователя.

По словам самой компании, создавая подобный гайд, она пытается помочь пользователям в выборе максимально безопасных продуктов. А учитывая, что в Privacy not included можно найти информацию не только о мобильных приложениях, но и о «железках» с подключением к сети, инициатива Mozilla выглядит более чем полезной.

Источник: Mozilla