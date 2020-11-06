МТС объединилась с создателями Ubuntu для разработки новейшей облачной инфраструктуры

Сообщается, что новая система будет основываться на базе уже существующей платформы OpenStack и одного из самых популярных Linux-дистрибутивов — Ubuntu.

Представители компаний заявили, что в планах начать внедрение новой инфраструктуры уже в 2021 году, причём сразу в 11 российских датацентрах МТС. В дальнейшем её хотят использовать для создания различных сервисов для мобильных сетей 5G.

Напомним, что OpenStack — это платформа, которая на сегодняшний день используется в качестве основы для облачных решений во многих проектах, включая всем известную Ubuntu (начиная с версии 11.10 Ubuntu Server). Изначально проект создавался силами Rackspace и NASA, но в дальнейшем к его разработке присоединилось более 500 различных компаний.

Источник: блог Ubuntu