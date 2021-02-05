МВД хочет получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов

МВД хочет получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов

Новости,
2
Цель благая — борьба с телефонными мошенниками. Методы спорные.

Министерство внутренних дел РФ объявило тендер на доработку своего мобильного приложения. Правоохранители хотят, чтобы в нём появился сервис для борьбы с мошенническими звонками. На его разработку и внедрение ведомство готово потратить 63 млн рублей.

Исполнитель должен интегрировать в приложение МВД модуль «Антимошенник». Он позволит пользователям видеть, что им звонят с номера, помеченного как опасный. Данные модуль будет забирать из информационной системы полиции. При входящем вызове приложение проверит номер и при совпадении покажет предупреждение. Для корректной работы модуля потребуется доступ к телефонной книге пользователя. Это прямо следует из тендерной документации.

По мнению экспертов, такой сервис при качественной реализации усложнит жизнь телефонным мошенникам. Однако непонятно, зачем приложению доступ к контактам, если его цель — проверять входящие вызовы на соответствие с номерами из базы МВД. Фактически сервис поможет собрать из телефонных книг пользователей ещё одну базу данных. Такой подход несёт риски злоупотреблений и утечки.

Вы бы предоставили официальному приложению МВД доступ к своим контактам или контактам своих родственников?

Источник: Коммерсант

Infrastructure Security Team Lead
По итогам собеседования
Лимассол, Кипр, Полная занятость
Application Security Engineer
По итогам собеседования
Лимассол, Кипр, Полная занятость
Все вакансии
Разместить вакансию