МВД России: количество преступлений с использованием интернета в 2020 году увеличилось на 91 %

Министерство внутренних дел России отчиталось о росте количества преступлений с использованием интернета на 91 % в 2020 году. Значительно чаще нарушать закон стали с помощью мобильных телефонов — зафиксирован рост 88 %.

Киберпреступность повлияла и на общую статистику. Количество тяжких преступлений увеличилось на 1 %, особо тяжких — на 14 %. Основное влияние оказали как раз деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Ранее представитель Следственного комитета России рассказал о том, что уровень киберпреступности за последние 7 лет вырос в 20 раз. Остановить рост не получается. Действия киберпреступников становятся всё более агрессивными, при этом они тщательно скрывают следы и сохраняют анонимность.

Источник: Известия