На GitHub опубликовали алгоритм для расшифровки «пикселизированных» изображений

Разработчик под ником beurtschipper опубликовал на GitHub проект под названием Depix. Его суть заключается в удалении пиксельного слоя, который закрывает исходную информацию. Написано всё это дело на Python, а работает оно пока что только с текстом.

Стоит отметить, что продукт всё ещё очень сырой. Например, чтобы Depix смог выполнить свою работу, пользователю необходимо знать: размер, цвет, шрифт и цветовую модель HSL изначального текста. Само собой, если будет стоять цель разгадать совершенно незнакомый текст, подобной информации на руках практически никогда не будет.

Источник: beurtschipper в GitHub