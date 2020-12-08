На GitHub опубликовали алгоритм для расшифровки «пикселизированных» изображений

На GitHub опубликовали алгоритм для расшифровки «пикселизированных» изображений

Очень часто объекты, которые пытаются сделать анонимными, скрывают за пиксельной сеткой. Что-то похожее можно получить, открыв картинку с низким разрешением на полный экран. И вот, судя по всему, начался процесс заката данного способа шифрования.

Разработчик под ником beurtschipper опубликовал на GitHub проект под названием Depix. Его суть заключается в удалении пиксельного слоя, который закрывает исходную информацию. Написано всё это дело на Python, а работает оно пока что только с текстом.



Пример работы Depix / Источник: GitHub

Стоит отметить, что продукт всё ещё очень сырой. Например, чтобы Depix смог выполнить свою работу, пользователю необходимо знать: размер, цвет, шрифт и цветовую модель HSL изначального текста. Само собой, если будет стоять цель разгадать совершенно незнакомый текст, подобной информации на руках практически никогда не будет.

Источник: beurtschipper в GitHub