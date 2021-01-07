На GitHub опубликовали набор для создания современных сайтов весом менее 2 КБ

Небольшая веб-студия Zeplia опубликовала в своём GitHub-аккаунте новый проект — MinWiz. С помощью этого инструмента разработчики могут создавать «жизнеспособные, хорошо выглядящие и production-ready веб-сайты» с одной привлекательной особенностью. Их вес не будет превышать 2 КБ.

В качестве примера готового продукта на основе MinWiz, компания продемонстрировала посвящённый проекту сайт. На нём, кроме возможности «пощупать» итоговый вариант команды разработчиков, можно увидеть основные достижения ресурса.

Так, например, он получил 100 баллов в тестах Lighthouse и PageSpeed Insights от Google. Также minwiz.com прошёл валидацию на соответствие стандартам HTML5 и CSS3 на сайте Консорциума Всемирной паутины (W3C).

В Zeplia предупредили, что для того, чтобы их утилита заработала, необходимо установить Node.js и npm любой версии.

Источник: GitHub / Zeplia