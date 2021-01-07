На GitHub опубликовали набор для создания современных сайтов весом менее 2 КБ

На GitHub опубликовали набор для создания современных сайтов весом менее 2 КБ

Веб-страничка, созданная в качестве примера работы инструмента, успешно прошла несколько тестов оптимизации.

Небольшая веб-студия Zeplia опубликовала в своём GitHub-аккаунте новый проект — MinWiz. С помощью этого инструмента разработчики могут создавать «жизнеспособные, хорошо выглядящие и production-ready веб-сайты» с одной привлекательной особенностью. Их вес не будет превышать 2 КБ.

В качестве примера готового продукта на основе MinWiz, компания продемонстрировала посвящённый проекту сайт. На нём, кроме возможности «пощупать» итоговый вариант команды разработчиков, можно увидеть основные достижения ресурса.



Результаты тестирования сайта в PageSpeed Insights

Так, например, он получил 100 баллов в тестах Lighthouse и PageSpeed Insights от Google. Также minwiz.com прошёл валидацию на соответствие стандартам HTML5 и CSS3 на сайте Консорциума Всемирной паутины (W3C).



В тесте W3C также не найдено ошибок или предупреждений

В Zeplia предупредили, что для того, чтобы их утилита заработала, необходимо установить Node.js и npm любой версии.

Источник: GitHub / Zeplia

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