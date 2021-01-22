На iPad Pro запустили macOS

На YouTube-канале Yevgen Yakovliev появилось свежее видео. В нём автор канала показал запуск macOS Catalina на iPad Pro 2020. Правда, весь процесс «включения» занял около 20 минут.

Как пишет MacRumors, для запуска macOS на планшете, Yevgen Yakovliev использовал хитрость в лице x86-эмуляции. Для этого было выбрано приложение UTM, позволяющее создавать виртуальные машины, в том числе и на iOS/iPadOS.

Сам автор ролика рассказал, что софт для эмуляции после выхода видео был оптимизирован. Теперь запуск операционной системы занимает не 18-20 минут, а более скромные 5-7 минут. Также он отметил, что несмотря на успешный запуск macOS на iPad, сама «сборка» всё ещё остаётся по большей части неюзабельной.

Источник: MacRumors