Начался приём заявок на VK Cup 2021 с призовым фондом более 2 миллионов рублей

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На странице команды ВКонтакте появилась свежая запись. В ней представители соцсети объявили о начале приёма заявок на очередной чемпионат по программированию — VK Cup 2021. Его общий призовой фонд — 2,72 млн рублей.

Сообщается, что в этом году будет представлено четыре разных направлениях: олимпиадное программирование, мобильная разработка, машинное обучение и дизайн интерфейсов. При этом во всех категориях призовых мест будет пять, а награда распределится следующим образом:

1 место — 300 тыс рублей;

2 место — 200 тыс рублей;

3 место — 100 тыс рублей;

4 место — 50 тыс рублей;

5 место — 30 тыс рублей.

Часть пользователей уже успела возмутиться размером вознаграждения:

Приз 30 000 рублей… И это приз от самой крупной социальной сети России. 395 долларов. Мне кажется, что это уж слишком мало, тем более для достаточно талантливых ребят, способных занять пятое место в таком конкурсе. Комментарий Ильи Волочкова на vc.ru

Квалификационный этап продлится до 30 мая, затем идёт отборочный (с 12 по 18 июля), а затем решающий. Соответственно, заявки принимаются до 30 мая. Зарегистрироваться на чемпионате можно по ссылке.

Источник: ВКонтакте