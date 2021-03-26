Найдено шпионское ПО для Android, которое маскируется под обновление системы

Найдено шпионское ПО для Android, которое маскируется под обновление системы

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Оно полностью контролирует устройство жертвы и ворует ее данные.

Исследователи из компании Zimperium, обнаружили вредоносное приложение, которое можно скачать за пределами Google Play. Когда пользователь загружает его на смартфон, ПО связывается с сервером и начинает удаленно контролировать устройство.

Скриншот ПО, которое маскируется под обновление системы.

Программа крадёт сообщения, контакты, информацию об устройстве о закладках в браузере, истории поиска. А также записывает звонки и внешние шумы, делает фотографии, отслеживает местоположение жертвы, просматривает файлы и берёт данные из буфера обмена.

Также ПО может «прятаться» от пользователей. Оно сокращает количество передаваемых данных и загружает на серверы злоумышленников миниатюры, а не полные изображения.

Источник: TechCrunch

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