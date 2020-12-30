Нативный DirectX в Linux стал ещё ближе к реальности. Заголовочные файлы API опубликовали под лицензией MIT

Microsoft под конец года явно решила удивить сообщество разработчиков. Компания опубликовала в своём GitHub-аккаунте официальные заголовочные файлы Direct3D 12, начав их распространение под лицензией MIT. Благодаря последнему стало возможным использование этих файлов в совершенно любых проектах. Также переход с проприетарной лицензии на более открытую даёт возможность энтузиастам вносить изменения в проект.

Напомним, что ранее стало известно о планах Microsoft добавить в Windows Subsystem for Linux (WSL2) доступ к видеокарте. Для того, чтобы Linux внутри Windows 10 мог запускать требовательные к видеоадаптеру приложения, компания также хочет дать доступ к DirectX из Linux. Для этого, к слову, даже была создана библиотека libd3d12.so. Она является аналогом d3d12.dll по части функциональности, а именно предоставлению доступа к Direct3D 12.

Источник: GitHub / Microsoft