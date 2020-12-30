Нативный DirectX в Linux стал ещё ближе к реальности. Заголовочные файлы API опубликовали под лицензией MIT

Нативный DirectX в Linux стал ещё ближе к реальности. Заголовочные файлы API опубликовали под лицензией MIT

Сначала появление поддержки Ubuntu внутри WIndows 10, теперь вот это. Microsoft сильно изменилась под руководством Сатьи Наделлы.


Microsoft под конец года явно решила удивить сообщество разработчиков. Компания опубликовала в своём GitHub-аккаунте официальные заголовочные файлы Direct3D 12, начав их распространение под лицензией MIT. Благодаря последнему стало возможным использование этих файлов в совершенно любых проектах. Также переход с проприетарной лицензии на более открытую даёт возможность энтузиастам вносить изменения в проект.

Напомним, что ранее стало известно о планах Microsoft добавить в Windows Subsystem for Linux (WSL2) доступ к видеокарте. Для того, чтобы Linux внутри Windows 10 мог запускать требовательные к видеоадаптеру приложения, компания также хочет дать доступ к DirectX из Linux. Для этого, к слову, даже была создана библиотека libd3d12.so. Она является аналогом d3d12.dll по части функциональности, а именно предоставлению доступа к Direct3D 12.

Источник: GitHub / Microsoft

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