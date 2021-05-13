Назван мессенджер, который собирает меньше всего данных о пользователях

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С выходом iOS 14.5, Apple вынудила разработчиков приложений стать более прозрачными в вопросе сбора пользовательских данных. Это позволило журналистам PhoneArena провести мини-исследование и выяснить, какой именно мессенджер собирает меньше всего ваших данных.

В целом, обошлось без сюрпризов. На первом месте ожидаемо оказался Signal. Единственное, что приложение просит от пользователя — номер телефона. Да и то, оно не связывает его с личностью юзера.

А вот второе место смогло удивить. Тут оказался вовсе не Telegram (спойлер: мессенджер Дурова даже не попал в тройку лидеров). Следом за Signal идёт Skype. Приложение, внезапно, связывает не так уж и много данных пользователя с его личностью. Никакой «информации о местоположении» или что-то наподобие.

Замыкает же тройку Zoom. Платформа для видеозвонков стала сверхпопулярной именно во время пандемии. И, внезапно, оказалось практически настолько же нелюбопытным, как и Skype. Единственное, что отличает Zoom от проекта Microsoft — это желание узнать о местоположении пользователя.

Полный список из восьми мессенджеров (куда неожиданно затесался и TikTok) выглядит так:

Signal. Skype. Zoom. Discord. Telegram. WhatsApp. Facebook Messenger. TikTok.

Источник: PhoneArena