Названы 4 фактора, наличие которых в чат-боте вызывает симпатию у пользователей

Онлайн-издание EurekAlert! опубликовало материал, в котором рассказало о свежем исследовании учёных из Университета Северной Каролины. Группа специалистов решила выяснить, какие именно качества чат-ботов влияют на удовлетворённость клиентов при общении с ними.

В рамках научной работы, специалисты опросили 1 064 потребителей из США, имевших опыт общения с чат-ботом хотя бы одной из 30 американских компаний с наиболее высокими оценками качества обслуживания. На основе собранных данных, группа учёных пришла к следующим выводам:

Люди хотят общаться с удобными онлайн-собеседниками.

Для пользователей важна информативность, т.е. от чат-бота ждут данные, которые были бы полезны и актуальны.

Общение с ботом должно быть приятным или веселым.

Также люди ждут, что виртуальный собеседник сможет вызвать чувство, будто общение происходит с разумным существом.

Чат-боты на основе искусственного интеллекта, которые созданы для обслуживания клиентов, уже широко используются и, вероятно, станут еще более популярными в ближайшие несколько лет. Мы хотели узнать, как эти чат-боты влияют на пользовательский опыт и то, как потребители относятся к брендам. Ян Ченг, автор исследования

Источник: EurekAlert!