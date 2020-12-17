Названы 4 фактора, наличие которых в чат-боте вызывает симпатию у пользователей

Названы 4 фактора, наличие которых в чат-боте вызывает симпатию у пользователей

Можно воспринимать их как своеобразный чек-лист при создании собственного «умного» собеседника.


Источник: NC State University

Онлайн-издание EurekAlert! опубликовало материал, в котором рассказало о свежем исследовании учёных из Университета Северной Каролины. Группа специалистов решила выяснить, какие именно качества чат-ботов влияют на удовлетворённость клиентов при общении с ними.

В рамках научной работы, специалисты опросили 1 064 потребителей из США, имевших опыт общения с чат-ботом хотя бы одной из 30 американских компаний с наиболее высокими оценками качества обслуживания. На основе собранных данных, группа учёных пришла к следующим выводам:

  • Люди хотят общаться с удобными онлайн-собеседниками.
  • Для пользователей важна информативность, т.е. от чат-бота ждут данные, которые были бы полезны и актуальны.
  • Общение с ботом должно быть приятным или веселым.
  • Также люди ждут, что виртуальный собеседник сможет вызвать чувство, будто общение происходит с разумным существом.

Чат-боты на основе искусственного интеллекта, которые созданы для обслуживания клиентов, уже широко используются и, вероятно, станут еще более популярными в ближайшие несколько лет. Мы хотели узнать, как эти чат-боты влияют на пользовательский опыт и то, как потребители относятся к брендам.

Ян Ченг, автор исследования

Источник: EurekAlert!