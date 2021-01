Названы победители конкурса на самый запутанный код на языке Си

На сайте «Международного соревнования по запутанному Си-коду» (IOCCC) появились имена победителей за 2020 год. В общей сложности было сформировано 15 категорий, в 4 из которых лидером оказался разработчик из Новосибирска Илья Курдюков.

Одной из самых интересных работ отечественного программиста можно назвать инструмент вычисления хэшей MD5. Его код оформлен в виде круга. Одной из главных сложностей при уменьшения размеров утилиты Курдюков назвал длину таблицы MD5. Она, с учётом констант, составляет 64 х 4 байта.

Были и не менее интересные работы от других участников. Например, японский разработчик Юсуки Эндо написал приложение, которое выводило надпись «May the IOCCC be with you» анимированную в стиле начальных титров из Star Wars:

Отметим, что главной задачей участников соревнования от IOCCC была разработка программы на языке Си, которая была бы максимально запутанной и нечитабельной. В то же время приложение должно было успешно собираться, решать какую-то задачу и весить не более 4 КБ.

Источник: IOCCC