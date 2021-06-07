Названы самые «прожорливые» до пользовательских данных приложения

Названы самые «прожорливые» до пользовательских данных приложения

Новости, 0
Спойлер: Facebook вновь впереди планеты всей.

Специалисты Surfshark провели исследование различных мобильных приложений. Им удалось выяснить, какой именно софт максимально «голоден» до пользовательских данных.

Источник: Unsplash

Топ-10 приложений, собирающих наибольшее число личных данных юзеров

Десятка «лучших», основанная на материалах Surfshark выглядит так:

  1. Facebook Messenger.
  2. Facebook.
  3. Instagram.
  4. Line.
  5. PayPal.
  6. Amazon Shopping.
  7. LinkedIn.
  8. DoorDash.
  9. Caviar.
  10. Wish.

Забавно наблюдать, как в тройке лидеров оказались исключительно проекты Facebook. 

Самые «голодные» до данных категории приложений

Также исследование показало, софт из каких категорий требует наибольшее число данных пользователей. 

Одинаково много требуют социальные медиа и доставка еды. Следом за ними идут сервисы покупок, знакомств и платежей. Замыкают пятёрку лидеров приложения по бронированию авиабилетов.

Что ещё интересного?

В каждой из категорий исследователи выделили самые «любопытные» приложения и те, которым нужно меньше всего информации о пользователи для нормальной работы.

Так, например, антагонистом Facebook Messenger среди мессенджеров и сервисов для видеозвонков выступил Cisco Webex Meetings. PayPal в этом плане противостоял MoneyGram. Приложению YouTube — Popcornflix.

Программист Unity

MyTona, Удалённо, От 100 000 ₽

tproger.ru
Вакансии на tproger.ru

С полным перечнем можно ознакомиться на изображении ниже:

Источник: Surfshark

QA Engineer
Удалённо, full-time
Программист Unity
От 100 000 ₽
Удалённо, full-time
Android developer
Санкт-Петербург, Пхукет, Таиланд, Москва, можно удалённо, full-time
Все вакансии
Разместить вакансию