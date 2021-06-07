Названы самые «прожорливые» до пользовательских данных приложения

Специалисты Surfshark провели исследование различных мобильных приложений. Им удалось выяснить, какой именно софт максимально «голоден» до пользовательских данных.
Топ-10 приложений, собирающих наибольшее число личных данных юзеров
Десятка «лучших», основанная на материалах Surfshark выглядит так:
- Facebook Messenger.
- Facebook.
- Instagram.
- Line.
- PayPal.
- Amazon Shopping.
- LinkedIn.
- DoorDash.
- Caviar.
- Wish.
Забавно наблюдать, как в тройке лидеров оказались исключительно проекты Facebook.
Самые «голодные» до данных категории приложений
Также исследование показало, софт из каких категорий требует наибольшее число данных пользователей.
Одинаково много требуют социальные медиа и доставка еды. Следом за ними идут сервисы покупок, знакомств и платежей. Замыкают пятёрку лидеров приложения по бронированию авиабилетов.
Что ещё интересного?
В каждой из категорий исследователи выделили самые «любопытные» приложения и те, которым нужно меньше всего информации о пользователи для нормальной работы.
Так, например, антагонистом Facebook Messenger среди мессенджеров и сервисов для видеозвонков выступил Cisco Webex Meetings. PayPal в этом плане противостоял MoneyGram. Приложению YouTube — Popcornflix.
С полным перечнем можно ознакомиться на изображении ниже:
Источник: Surfshark