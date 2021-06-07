Названы самые «прожорливые» до пользовательских данных приложения

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Специалисты Surfshark провели исследование различных мобильных приложений. Им удалось выяснить, какой именно софт максимально «голоден» до пользовательских данных.

Топ-10 приложений, собирающих наибольшее число личных данных юзеров

Десятка «лучших», основанная на материалах Surfshark выглядит так:

Facebook Messenger. Facebook. Instagram. Line. PayPal. Amazon Shopping. LinkedIn. DoorDash. Caviar. Wish.

Забавно наблюдать, как в тройке лидеров оказались исключительно проекты Facebook.

Самые «голодные» до данных категории приложений

Также исследование показало, софт из каких категорий требует наибольшее число данных пользователей.

Одинаково много требуют социальные медиа и доставка еды. Следом за ними идут сервисы покупок, знакомств и платежей. Замыкают пятёрку лидеров приложения по бронированию авиабилетов.

Что ещё интересного?

В каждой из категорий исследователи выделили самые «любопытные» приложения и те, которым нужно меньше всего информации о пользователи для нормальной работы.

Так, например, антагонистом Facebook Messenger среди мессенджеров и сервисов для видеозвонков выступил Cisco Webex Meetings. PayPal в этом плане противостоял MoneyGram. Приложению YouTube — Popcornflix.

С полным перечнем можно ознакомиться на изображении ниже:

Источник: Surfshark