Названы самые востребованные языки программирования среди нанимателей

Компания CodinGame провела опрос среди 15 тыс разработчиков и HR-менеджеров по всему миру. В результате они выяснили, что более 60% респондентов сталкиваются с «острой нехваткой» специалистов по Java, Python и JavaScript.

При этом 62% опрошенных выбрали именно JavaScript в качестве самого востребованного языка, сообщает TechRepublic. На втором месте оказалась Java — о недостатке разработчиков на этом языке заявили 59% участников опроса. Python замкнул тройку лидеров с «популярностью» у 48% респондентов.

Напомним, что в начале декабря 2020 года GitHub составил свой топ языков программирования по результатам прошедших на тот момент 12 месяцев. В принципе, тогда картина была схожей, разве что Python и Java поменялись местами (т.е. Python оказался выше по популярности, чем Java).

Источник: TechRepublic