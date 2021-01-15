Названы самые востребованные языки программирования среди нанимателей

Названы самые востребованные языки программирования среди нанимателей

Картина примерно как в топе GitHub. Разве что места распределены немного иначе.
Источник: Unsplash / Jefferson Santos

Компания CodinGame провела опрос среди 15 тыс разработчиков и HR-менеджеров по всему миру. В результате они выяснили, что более 60% респондентов сталкиваются с «острой нехваткой» специалистов по Java, Python и JavaScript.

При этом 62% опрошенных выбрали именно JavaScript в качестве самого востребованного языка, сообщает TechRepublic. На втором месте оказалась Java — о недостатке разработчиков на этом языке заявили 59% участников опроса. Python замкнул тройку лидеров с «популярностью» у 48% респондентов.

Напомним, что в начале декабря 2020 года GitHub составил свой топ языков программирования по результатам прошедших на тот момент 12 месяцев. В принципе, тогда картина была схожей, разве что Python и Java поменялись местами (т.е. Python оказался выше по популярности, чем Java).

GitHub назвал самый популярный язык программирования в 2020 году
tproger.ru

Источник: TechRepublic

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