Названы зарплаты Python-разработчиков в разных городах России

Сервис по поиску работы SuperJob провёл свежее исследование. В нём специалисты компании изучили ИТ-рынок страны и выяснили, какой уровень зарплат предлагается Python-программистам в разных городах России.

Максимальные зарплаты, разумеется, в Москве — тут обошлось без особых сюрпризов. Начальный зарплатный диапазон составляет от 80 до 100 тыс рублей. На него могут рассчитывать специалисты с неполным высшим техническим образованием, знанием английского языка на уровне чтения документации, ООП, SQL, HTML и CSS, ну и конечно же основ самого Python. Самый высокий уровень заработка Python-специалистов в столице составляет от 220 до 400 тыс рублей. Здесь речь уже идёт о разработчиках, которые имеют опыт работы с Big Data, работают на Python более трёх лет и опционально знакомы с методами машинного обучения и имеют навыки руководства группой разработчиков.

Примерно на одном уровне по заработной плате находятся Архангельск, Астрахань, Белгород, Волгоград, Набережные Челны и т.д — здесь начальная вилка составляет примерно от 50 до 70 тыс рублей, а максимальная — от 130 до 270 тыс рублей. С полным списком городов и заработной платы можно ознакомиться на странице исследования.

Эксперты SuperJob также отметили, что рост зарплат в ИТ-отрасли продолжает расти, обгоняя инфляцию. За 2020 года рост вознаграждений составил 10-11%. При этом разработчики отличаются от прочих специалистов тем, что не боятся менять место работы, даже несмотря на кризис.

Источник: SuperJob