Нейросеть «научила» киноактёров правдоподобно говорить на иностранном языке

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Компания Flawless представила новый инструмент — TrueSync. С его помощью будущие киноделы смогут синтезировать движения губ и мышц лица актёров для перевода фильмов на разные языки.

Сейчас авторы дубляжа вынуждены подстраивать переведённые реплики под длину оригинала. При этом даже в таком случае внимательный зритель может заметить, что услышанные им слова не совпадают с тем, что сказал сам актёр.

С помощью TrueSync эта проблема будет решена. Технология заменяет оригинальное лицо на его deepfake-версию. Она сохраняет изначальную актёрскую игру, но при этом мимика меняется таким образом, что начинает соответствовать дубляжу.

Представители Flawless не раскрыли цену использования её разработки. Но для всех интересующихся они предусмотрительно оставили форму для связи.

Источник: Gizmodo