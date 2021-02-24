Нейросеть научили подражать программному коду, написанному на С и С++

Разработчики из MESS Lab представили интересный проект — DoesNotExist.codes. Посетителям одноимённого сайта предлагается угадать, кто именно написал демонстрируемый код: человек или нейросеть.

Выглядит игра следующим образом: пользователям показывается кусок кода на С/С++, после чего им необходимо выбрать, кто написал его. В верхней части сайта есть две кнопки для этого: Real («Реальный человек») и GPT2 (нейросеть). Там же после первого выбора будет показан счёт с количеством верных и неправильных ответов.

К слову, именно модель GPT2 774M и легла в основу всего проекта. Её тренировали на 10 000 самых популярных пакетах Debian, написанных на С/С++. При этом «реальные куски кода» для DoesNotExist.codes также были взяты из этих пакетов.

Источник: DoesNotExist.codes