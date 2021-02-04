Нейросеть научили «предсказывать» будущее

«Лаборатория Касперского» представила свой новый сервис — платформу Safer Tomorrow. На ней пользователи могут получить ответы на волнующие их вопросы про будущее. В том числе и про генную модификацию животных, пищевую промышленность, космическую сферу.

В основу сервиса легла нейросеть, созданная компанией Instinct BBDO. Различные прогнозы будут демонстрироваться и в оффлайн-режиме, на билборде в Новой Зеландии. Ожидается, что эта акция продлится до 25 февраля 2021 года.

Алгоритм для Safer Tomorrow тренировали на массиве данных, собранных из сотен тысяч источников. В их число вошли научно-популярные книги и журналы, а также узкоспециализированные СМИ и пользовательские блоги, пишет RB.

Мы в «Лаборатории Касперского» верим, что технологии откроют безграничные возможности, и стремимся обезопасить их уже сейчас. Мы создали платформу Safer Tomorrow, чтобы все интересующиеся могли узнать, как будет меняться мир, и смотреть в будущее с большей уверенностью. Олег Гудилин , руководитель отдела стратегического маркетинга «Лаборатории Касперского»

Источник: RB