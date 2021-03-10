Нейросети научат распознавать лица людей в темноте

Группа учёных из Армейской исследовательской лаборатории в США представила свежую базу данных. В ней собраны изображения лиц людей как при обычном освещении, так и при недостатке света (с использованием ИК-лучей). С её помощью специалисты намерены обучить нейросети распознавать человеческие лица в самых неблагоприятных условиях, в том числе и в темноте.

В собранный массив входит около 500 тыс портретов 395 человек. Все снимки были сделаны не только с разных ракурсов, но и в разных «ситуациях»: в видимом и ИК-диапазонах, при нормальном и слабом освещении.

С помощью всех этих данных, специалисты намерены натренировать новые нейросети. После этого полученные технологии планируется использовать для помощи силовым ведомствам США.

Согласно имеющимся данным, финансированием проекта занимается Агентство оборонной криминалистики и биометрии Соединённых Штатов. У него уже имеется огромная база данных лиц, отпечатков пальцев, ДНК и другой биометрии миллионов жителей Ирака, Афганистана и прочих стран.

Источник: IEEE Spectrum