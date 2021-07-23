Neural Pushkin генерирует текст на русскому в стиле Пушкина при помощи нейросетей. Теперь проект доступен для всех

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Neural Pushkin — это генератор текста на русском, который использует нейросеть.

Проект «Нейропушкин» запустили Алекс Вортега и Арина Пучкова. Изначально это был твиттер-аккаунт, в котором публиковались результаты работы алгоритмов. Они достраивали текст на основе заданных слов с помощью искусственного интеллекта.

Сегодня «Нейропушкина» выложили в интернет. Теперь каждый может «допушкинизировать» текст в стиле русской классической литературы.

Сейчас Neural Pushkin находится в стадии бета-тестирования.

Попробовать «Нейропушкина» →

Из-за наплыва пользователей генерация текста может занять какое-то время.