Новая атака Platypus оказалась способна воровать данные из процессоров Intel и AMD

Разработала новую методику группа исследователей из Грацского технического университета. Ранее эта же команда создала такие методы атак как MDS, NetSpectre, Throwhammer и ZombieLoad — все они также занимались инициированием утечек данных.
В чём суть?
Новая атака, как и предшественницы, даёт возможность воссоздать обрабатываемые при вычислении данные, используя для этого сведения, получаемые непривилегированным пользователем через интерфейс мониторинга энергопотребления RAPL. При этом злоумышленнику, желающему воспользоваться уязвимостью, даже не обязательно физически подключаться к оборудованию.
Какие устройства под угрозой?
Специалисты, обнаружившие брешь, заявляют, что уязвмость, используемая Platypus, имеется в процессорах Intel и AMD, начиная с семейств Sandy Bridge и Zen.
Как защититься?
Достаточно скачать последние патчи, выпущенные Intel и AMD. Обе компании достаточно оперативно отреагировали на новость об обнаружении новой угрозы, выпустив свежие обновления кода драйвера Linux. С его помощью, доступ к RAPL ограничивается root-пользователем.
Источник: ZDNet